A Lerici sono iniziati i pattugliamenti acquatici dei Vigili del Fuoco

Golfo dei Poeti - Prima giornata di attività ieri per i Vigili del Fuoco La Spezia che svolgono il pattugliamento acquatico con le moto d’acqua nel mare lericino.

"La base operativa, nei week end di luglio e settembre e per tutto il mese di agosto, sarà in piazza Brusacà a San Terenzo - spiega il vicesindaco Russo - ma il servizio viene garantito da Santa Teresa a Tellaro e oltre. L’attività è finalizzata al pattugliamento del mare con l’obiettivo della salvaguardia di bagnanti e natanti integrando il prezioso operato di Guardia Costiera e Pubblica Assistenza Lerici grazie ad azioni sinergiche di fattiva collaborazione".