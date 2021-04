"Tpl, abbiamo chiesto il potenziamento del servizio tra centro e frazioni"

Golfo dei Poeti - “Siamo in attesa che la Provincia di mandi il nuovo progetto del Trasporto pubblico locale. Abbiamo chiesto che nel Tpl, all'interno dei 160mila euro annuali che paga il nostro Comune, sia modificato l'assetto in modo da avere più servizio interno tra frazioni, centro e collina. E per potenziare il servizio io sarei pronto a spendere anche qualcosa in più”. Lo ha spiegato stamani in commissione consiliare il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. “Quando riceveremo il Piano, attualmente in elaborazione da parte della Provincia – ha aggiunto -, lo porteremo in consiglio comunale”.