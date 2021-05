"Spazzatura e solchi di mountain bike nel mio terreno, ecco perché la chiusura"

Golfo dei Poeti - Ieri il Pd di Arcola e quello di Lerici hanno diffuso unalettera, rivolta ai sindaci di Arcola e Lerici, al Parco e a Iren, che chiede la riapertura del sentiero pedemontano tra il Guercio e Romito. Allegata alla missiva, l'immagine dello 'sbarramento' che ha interrotto il sentiero. La proprietaria del terreno interessato da questa interruzione ha contattato Cds. "Nei mesi di pandemia - spiega la signora Luana - tantissime persone passeggiavano avanti e indietro nel tratto di strada che da Romito porta al Guercio. Bene, per un certo periodo ho lasciato correre fino a quando, stufa di raccogliere spazzatura e di vedere nel mio tratto solchi fatti dalle mountain bike, mi sono rivolta al Comune di Lerici dove ho richiesto un incontro con Iren e il Comune stesso. Ci siamo accordati per una chiusura dei miei terreni per poter evitare appunto che un afflusso di gente transitasse senza permesso nella mia proprietà. Ora, vorrei sapere, cosa dovrebbe fare una cittadina proprietaria per non fare entrare degli estranei nei suo terreni? Io ci pago le tasse e nessuno me l'ha mai espropriato, né Acam né Iren né il Comune di Lerici. Io ne continuo a essere responsabile a tutti gli effetti".