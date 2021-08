"Rinunciamo al Porto Venere Donna, virtualmente premiamo tutte le donne della sanità"

Golfo dei Poeti - Ogni anno, dal 1996, la Consulta Provinciale Femminile della Spezia ha destinato un Premio, intitolato “Porto Venere Donna”, a donne di grande statura culturale, scientifica, professionale, imprenditoriale, artistica e sportiva, una delle quali – Rita Levi Montalcini - addirittura insignita del Premio Nobel per la sua eccellenza a livello mondiale.

La eccellenza di tale scienziata non offusca, peraltro, quelle delle altre prescelte, tutte donne speciali e rappresentative della più alta espressione di qualità e professionalità nei rispettivi campi.

Il Premio, negli anni passati, veniva conferito nella splendida cornice di Portovenere, nello spazio sotto la mistica chiesa di San Pietro, accompagnato da una manifestazione teatrale/culturale che faceva accorrere un folto pubblico, la cui regia è stata da sempre affidata ad Oreste Valente.

In ricordo del Premio veniva donata una scultura in marmo creata dal nostro grande artista spezzino Francesco Vaccarone.

Nell’anno 2020 ricorreva il 25esimo anniversario del Premio, ma il Covid 19, impedendo ogni forma di aggregazione sociale, non ha consentito la sua celebrazione, tradizionalmente avvenuta con una manifestazione pubblica.

Non volendo rinunciare alla ricorrenza, la Consulta ha però realizzato un video con le testimonianze di molte delle illustri Donne premiate, che è stato diffuso sui social media.

La vera forza del Premio è stata la sua destinazione:

“La Consulta Provinciale Femminile della Spezia assegna idealmente il 25° Premio Porto Venere Donna 2020, con immensa riconoscenza e gratitudine, a tutte, e ad

ognuna singolarmente, le grandi donne medico, infermiere, paramedico, Operatrici Socio Sanitarie, volontarie della sanità e del sociale che, con coraggioso sprezzo della loro stessa vita, si sono adoperate nella cura e nell’assistenza medica, morale e materiale delle vittime dell’epidemia, in una gara di solidarietà che ha commosso l’Italia intera!”.

Anche quest’anno, purtroppo, il Covid continua ad imperversare, impedendo incontri, spettacoli e tutto quanto possa costituire assembramento di persone. Il Premio “Porto Venere donna” è sempre stato un premio partecipato e destinato ad essere goduto dalla collettività, in cui la Consulta ha celebrato grandi donne, portate come esempio e stimolo per tutte le donne, grandi donne che sono state premiate per la loro eccellenza personale e per gli straordinari risultati raggiunti, e che, nell’essere premiate, sono state strette in un abbraccio riconoscente e solidale, dimostrato dalla intensa partecipazione del pubblico e da un affetto che “virtualmente” non si può riuscire ad esprimere!

Per tutto questo la Consulta, anche quest’anno, è stata costretta a dover soprassedere alla realizzazione di un evento tanto bello e significativo proprio in quanto corale e collettivo, perché sarebbero mancate la gioia dell’incontro, la festa per la protagonista, la bellezza del luogo, in definitiva l’inevitabile enfasi di un premio!

E così, nell’onda dell’anno scorso e nel perseverare della pandemia, la Consulta continua a ricordare, con gratitudine, tutte le donne e gli uomini che lavorano tuttora indefessi per il recupero della nostra salute.



La presidente della Consulta Provinciale Femminile della Spezia

Maria Cristina Failla