'Raccontiamoci' fa tappa a Pugliola

Golfo dei Poeti - “Raccontiamoci”, la rassegna dedicata alla cultura del territorio, arriva a Pugliola.

L’appuntamento è per domani, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19:00, al Centro sportivo del borgo: la storia della “Sportiva”, i suoi protagonisti, i negozi di una volta e i ricordi a essi legati saranno alcuni dei temi di cui si parlerà durante l’incontro, dove la storia si intreccerà all’attualità, gli avvenimenti passati ai progetti futuri.

Attraverso le voci degli stessi abitanti del posto, sarà possibile ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato il borgo e scoprire legami, tradizioni, cambiamenti e aneddoti.

“L’incontro sarà un’occasione unica per conoscere in maniera più approfondita Pugliola, esplorandone la storia e la cultura – spiega il consigliere Antonio Cosenza, organizzatore della rassegna -. Nessuno meglio degli stessi abitanti conosce le caratteristiche più intime di un territorio che porta con sé un inestimabile bagaglio di ricordi e avvenimenti. Attraverso le loro voci ci lasceremo affascinare dal suo vissuto, ricco di avvenimenti e aneddoti”.

Immagini e video celebreranno la vita del borgo e i suoi avvenimenti più significativi: a cornice dell’incontro sarà infatti allestita una mostra fotografica e proiettato un documentario curato da Egildo Simeone.