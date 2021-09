'Non di solo Covid', al castello di Lerici focus sulle cure oncologiche

Golfo dei Poeti - Si intitola Non di solo Covid. Curare, umanizzare, narrare... l'incontro pubblico in programma venerdì 10 settembre dalle 16.00 alle 20.00 nella sala conferenze del castello di Lerici. L'iniziativa, che mette al centro il tema delle cure oncologiche, è organizzata da Cittadinanzattiva Liguria Odv e Comune di Lerici in collaborazione con Irccs Istittuti fisioterapici ospitalieri, Istituto Regina Elena-Istituto San Gallicano, Asl5, con il sostegno di Coop Liguria. Dopo i saluti del sindaco di Lerici e del vice segretario regionale di Cittadinanzattiva, interverranno, con moderatore il giornalista Fausto Rossi, la dott.ssa Maria Cecilia Cercato, la dott.ssa Francesca Servoli, la dott.ssa Virginia Scarinci, il dott. Franco Vaira, Lorenza Zanoni (Associazione pazienti Sos Oncologia Sarzana), il prof. Paolo Pronzato, la dott.ssa Stefania Sannazzaro, il dott. Carlo Aschele. Introduzione filmata con letture di brani dai quaderni dei racconti di pazienti, famigliari e operatori sanitari dal progetto 'Raccontami di te' (IFO), a cura degli attori R. Alinghieri, R. Bocchi, C. De Carolis, R. Di Maio, J. Rosa, A. Teodori, D. Vergassola. Realizzazione tecnica M. Bertocchi, E. Giorgi. Musiche: M. Cremolini. Per ragioni di sicurezza sanitaria si prega di confermare la presenza all'indirizzo mail sindaco@comune.lerici.sp.it. L'evento potrà anche essere seguito in diretta streaming digitando su Youtube 'Lerici 10 settembre'.