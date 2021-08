"No alla vendita della cava in Palmaria, si faccia un museo"

Golfo dei Poeti - "Abbiamo letto di recente delle ipotesi di vendita della ex cava del Pozzale, sull’Isola Palmaria. Gli eredi di uno dei proprietari dopo che la famiglia ha avuto i permessi di fare denaro usando la cava a loro uso e consumo, mettono ora in vendita ciò che, prima delle parole su “Palmaria come Capri” del Presidente Toti, e con il conseguente Masterplan in itinere, evidentemente non valeva nulla". Il movimento "Palmaria Si, Masterplan No" interviene sulla vicenda affermando con forza il no di tutti i suoi iscritti.



"Non va bene perché la Palmaria, nella sua integrità, è per noi spezzini il nostro parco e il nostro

monumento. Quel poco che della costa ligure resta di (abbastanza) integro non deve essere stravolto. Alienazioni e vendite non possono essere il cavallo di Troia per modificare tutto questo. Sa la cava del Pozzale ha un valore, esso è senz’altro un valore monumentale e di memoria. La cava è la nostra "cattedrale al rovescio", la terra svuotata per costruire magnifici monumenti altrove, attività non a caso interrotta per impedire di sfigurare totalmente il paesaggio. La cava - proseguono gli ambientalisti - è la Terra che mostra il suo ventre prezioso per la materia che lo forma e per la fatica degli uomini che vi hanno lavorato. La cava è ricordo e monito".

Poi il fronte dei contrari al masterplan regionale avanza una proposta: "Si faccia invece un parco geologico, del lavoro e della memoria come proposto da più parti, anche da alcuni altri proprietari che evidentemente non vedono nella cava un futuro speculativo. Si utilizzino i manufatti dei cavatori per piccoli e curati punti di ristoro per visitatori rispettosi, si creino percorsi educativi, si elevi il livello del turismo. Si capisca che il pianeta è in profonda crisi e che si può contribuire a far progredire le mentalità e a cambiare il modello distruttivo davanti agli occhi di tutti anche cominciando dalla piccola Palmaria".