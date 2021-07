"La nuova zona dedicata alla nautica cancellerà la spiaggia libera"

Golfo dei Poeti - Le associazioni ambientaliste spezzine nei giorni scorsi hanno presentato al Ministero dell’Ambiente le proprie osservazioni in merito al 'Progetto definitivo Area 2 per il completamento della passeggiata pubblica e realizzazione di zona per la nautica' del Comune di Portovenere. "Abbiamo evidenziato, nel testo inviato, come si stia realizzando una politica di spezzettamento dei singoli progetti, di cui quello in oggetto è l’esempio evidente, mentre invece occorrerebbe una visione di insieme del territorio talmente opportuna che la stessa Regione Liguria, nel suo parere all’interno della procedure, evidenzia questo dato", scrivono ina una nota Associazione Posidonia, Italia Nostra La Spezia, Lipu La Spezia, Legambiente La Spezia e Vas La Spezia.



"In merito alla questione pontili - proseguono -, abbiamo fatto presente che dalla documentazione letta non vi è chiarezza su alcuni aspetti, e cioè il fatto che non sono presenti dati precisi sul numero di posti barca esistenti, su quanti saranno i futuri, e su come questa cosa inciderà sugli ecosistemi, argomenti trattati molto superficialmente nella relazione ambientale stessa ed anche come la nuova collocazione dei pontili interferisca in notevole misura con lo specchio acqueo denominato Sp e cioè lo specchio riservato alla balneazione. La creazione di nuovi posti barca, non solo nei pontili delle Società che hanno attualmente la concessione, ma anche nella parte comunale, cioè in quel lo destinato ai residenti, è in contraddizione con la tendenza demografica del Comune che, nonostante il gran numero di finte residenze, vede costantemente in calo la popolazione. Non si capisce quindi perché ogni nuovo calo della popolazione residente venga accompagnato da nuova occupazione del mare con pontili sempre più capienti. E’ poi evidente che la spiaggia che ritornerà anche formalmente libera in zona II traversa Olivo avrà a disposizione un ridotto specchio acqueo sicuramente delimitato da boe per salvaguardare la sicurezza dei bagnanti. La creazione della nuova zona dedicata alla nautica cancellerà una piccola spiaggia libera, la Sp4 nella carta attuale, che, seppure di dimensioni modestissime, è costantemente frequentata e apprezzata da molti utenti".



"Su questa piccola spiaggia - concludono le associazioni - verranno costruite le infrastrutture a terra asservite alla zona nautica con conseguente interramento, cementificazione e modifica della linea di costa. Abbiamo notato poi che negli elaborati progettuali nulla si dice sulla vicinanza con siti di interesse comunitario ( ora ZSC) e comunque di interesse naturali stico. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito all’eventuale integrazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997. È anche opportuno ricordare che l’area proposta è ricompresa nel sito Unesco. Alla luce di quanto sopra ricordato, e considerando anche i rilievi critici pre sentati dalla Regione Liguria in data 20/7/2021, le associazioni firmatarie hanno chiesto che questo progetto sia abbandonato e sia elaborato un procedimento complessivo sull’area sottoposto a VIA ordinaria, o ancora meglio, a VAS. Deve essere realizzata comunque una Valutazione di Incidenza".