"Entro l'estate progettazione definitiva per messa in sicurezza spiagge di San Giorgio"

Golfo dei Poeti - "I tecnici sono al lavoro per completare i rilievi geologici del versante di San Giorgio. Entro l’estate sarà pronta la progettazione definitiva per la messa in sicurezza delle spiagge". A darne notizia con un post il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici di Lerici, Marco Russo. I rilievi in corso vengono svolti nell'ambito dell'accordo tra il Comune di Lerici e il Dipartimento di Scienze della Terra del'Università di Pisa, siglato appunto per realizzare uno studio scientifico della falesia tra il castello e Maralunga con l'obbiettivo di una messa in sicurezza.