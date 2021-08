Zazzaroni: "Neopromosse impresentabili. Spezia? Vedremo"

Fuori provincia - "Ci sono 3-4 squadre impresentabili in s erieA: Venezia, Empoli, Salernitana e poi vedremo lo Spezia". Lo ha detto oggi Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport in onda su "Tutti convocati", trasmissione sportiva di Radio 24. Il giornalista sportivo inserisce dunque gli aquilotti al limite della categoria, in attesa che il mercato finisca e la rosa a disposizione di Thiago Motta presenti un volto definito. "La buona notizia è sentire la gente tornare a cantare", ha detto sul ritorno dei tifosi negli stadi.