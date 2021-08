Weekend difficile a Navarra per il pilota Manfredi

Fuori provincia - Sul circuito spagnolo di Navarra situato a Los Arcos, si è disputato per la prima volta un round del Mondiale Superbike, precisamente il settimo Round stagionale. Per il pilota Kevin Manfredi, impegnato nella categoria Supersport 600 Europea e Mondiale, era la prima volta su questo tracciato Spagnolo, un tracciato risultato fin da subito molto ostico e che lo ha messo a dura prova durante tutti i turni. Pilota e Team durante tutto il weekend non sono purtroppo riusciti a trovare la giusta direzione per settare una moto che permettesse di continuare a rimanere nelle posizioni di vertice conquistate ad Assen e a Most. Il centauro spezzino non ha però mollato davanti alle evidenti difficoltà, ha stretto i denti e cercato di portare a casa il massimo che poteva, conquistando due secondi posti nel Campionato Europeo.



Risultati quelli ottenuti che non soddisfano Kevin, che è sicuro di poter ottenere molto di più come ha già dimostrato in precedenza sia nel World SSP che nel CIV. Kevin: “Quello da poco terminato è stato forse il peggior weekend fino ad oggi, abbiamo purtroppo buttato un’occasione per prendere punti molto importanti per la nostra classifica, anche se ancora fortunatamente rimaniamo Leader del Campionato Europeo. Sarà un proseguo di stagione con il “coltello tra i denti”, con Caricasulo sempre più avversario diretto e il nuovo ingresso nel Campionato del pilota Giapponese Okubo.

In questo weekend non siamo mai riusciti a trovare una buona base di ciclistica, abbiamo più volte stravolto la moto ma non siamo riusciti a trovare la giusta combinazione. Non c’è tempo per buttarsi giù, dobbiamo esaminare il weekend passato e gli errori commessi per farne un prezioso bagaglio per il proseguo e finale di stagione. Le prossime due tappe di Campionato saranno Magny Cours e Barcellona, dove lo scorso anno abbiamo raccolto due 5º posti nel Mondiale, sarebbe molto bello replicare quanto ottenuto nel 2020 e rilanciarci nella top 10 della classifica Mondiale. Lavoreremo duramente per questo.”



Kevin però prima di tornare al SuperSport, correrà questo fine settimana sul tracciato del Mugello Circuit, per il 5º Round del CIV 2021, dove cercherà di guadagnare punti utili per la classifica ed per il gran finale di Vallelunga.

Kevin ringrazia tutti gli sponsor e partner tecnici della stagione 2021.