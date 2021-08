Viola Battistella è di bronzo agli italiani di Arco di Trento

Fuori provincia - Malgrado un brutto incidente sulla pista ciclabile spezzina avvenuto il giorno prima del campionati italiani assoluti di arrampicata sportiva svoltisi ad Arco di Trento Viola Battistella atleta del Gruppo Sportivo Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato è riuscita anche se dolorante a conquistare un importante medaglia di bronzo nella specialità Lead rimanendo praticamente sul podio da sette anni da quando praticamente ha cominciato a gareggiare.

Tra un mese un altro importante obiettivo saranno gli italiani assoluti senior che chiuderanno la stagione 2021 per ripartire con gli allenamenti per la prossima stagione agonistica in modo particolare per gli eventi internazionali dove quest’anno ha Viola ha conquistato un ottimo quinto posto in Coppa Europa in Bulgaria.