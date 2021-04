Ventura: "Spero Torino e Cagliari", Lopez: "Forza Spezia e Benevento"

Fuori provincia - Ogni giornata può essere decisiva da oggi in poi per chi insegue. E il gioco dei pronostici degli ex diventa tra i più gettonati. Ce n'è uno, Walter Lopez, che ha giocato in entrambe le sorprese del campionato di serie A. Benevento prima e Spezia poi: "Le seguo sempre, spero si salvino", dice oggi a Il Mattino. Gli aquilotti sono il trait d'union anche con Giampiero Ventura, che esordì proprio sulla panchina bianca tanti anni fa e oggi indica però "Torino e Cagliari, devono solo fare loro la mentalità da salvezza", ha dichiarato a Videolina.