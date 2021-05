Venezia vicino alla A, un alleato in Lega per il problema stadi

Fuori provincia - Al Venezia di Ceccaroni e Ferrarini il primo set della finale play off in serie B. Finisce 0-1 al Tombolato di Cittadella, a cui adesso servono due gol di scarto al ritorno (si gioca giovedì 27) per ribaltare il risultato. Tra pochi giorni si conoscerà dunque l'ultima partecipante alla serie A 21/22. Il Venezia, oggi favorito, ha almeno due cose in comune con lo Spezia. Una è la proprietà americana. L'altra è il problema stadio. Il Penzo è infatti uno dei pochi impianti tuttora in uso più vecchi del Picco, inaugurato addirittura nel 1913. Sei anni prima dell'omologo spezzino.

Il problema di ospitare la serie A in una struttura di concezione sorpassata è presente nella dirigenza veneta da mesi. Non a caso i lagunari avevano mandato lo scorso marzo Gianluca Santaniello, assistente di direzione, e Andrea Cardinaletti, special advisor con delega allo sviluppo delle infrastrutture, a studiare proprio il Picco dopo i primi lavori svolti per ottenere la deroga che che permesso di tornare a casa dallo scorso dicembre.

Lo Spezia ha sfruttato la cosiddetta norma Salva Treviso del 2003, che però non può essere d'aiuto al Venezia. Si applica infatti solo a comuni sotto i 100mila abitanti, mentre il capoluogo veneto (che comprende la popolosa Mestre) è ben al di sopra. In ogni caso un potenziale alleato in Lega serie A per rivedere in senso meno restrittivo le licenze nazionali legate alle infrastrutture.