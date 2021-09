Venezia-Spezia si giocherà in Laguna o al Mazza di Ferrara?

Fuori provincia - "Puntiamo a giocare la partita con lo Spezia al Penzo e se ciò accadrà sarà un grandissimo risultato, ma se ciò non avvenisse il 19 ma il 27 settembre contro il Torino sarebbe ugualmente un risultato straordinario. Progetti di questo tipo richiedono almeno 7-8 mesi di lavoro se non di più, lo stadio è stato smontato e rimontato, parliamo di un lavoro enorme". A fare il punto sull'altro stadio-cantiere della serie A italiana è il responsabile delle infrastrutture del Venezia, Andrea Cardinaletti.

Domenica 19 settembre è in programma Venezia-Spezia, con i veneti che hanno indicato il Mazza di Ferrara come stadio di riserva nel caso in cui il Penzo non dovesse ottenere l'agibilità. "Lunedì sera vi saranno le prove di omologazione delle nuove torri faro ed il giorno successivo si riunirà la Commissione Pubblico-Spettacolo. Stiamo facendo tutto questo grazie alla straordinaria collaborazione del Comune di Venezia, della Questura, dei Vigili del Fuoco, della ASL, della Prefettura e di tutti i partner coinvolti; lo dico con cognizione di causa perché non è la prima volta che mi trovo a coordinare una situazione di questo tipo e devo dire che la collaborazione avuto da parte dei nostri interlocutori è stata eccezionale".