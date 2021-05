Velocior, tutti i risultati del Meeting di Gavirate

Fuori provincia - La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna dal Meeting Nazionale di Gavirate, in programma per sabato 8 e domenica 9 Maggio, con tre Ori, quattro Argenti, quattro Bronzi. Con grande soddisfazione della storica società remiera spezzina, le giovani atlete e i giovani atleti, accompagnati dagli allenatori Giorgio Pintus per la squadra giovanile, Nicolò Marcellini per la squadra agonistica e Roberto Corsini, hanno avuto i seguenti piazzamenti: sabato 8 Maggio nel Doppio Ragazzi Menchelli/Grossi hanno ottenuto il Primo posto nella batteria, andando a disputare la finale; Terzo posto nel Doppio Cadetti 2007 di Rapallini Matteo/Grasso Giovan Battista; Terzo Posto nel Doppio Cadetti 2007 Maschile di Quarinto Manuel/ Savarese Alessio; nel 7,20 Allievi C 2008 Terzo posto di Burzi Leonardo; Secondo

posto nel 7,20 Categoria Allievi B2 2009 di Neri Nicola; Secondo posto nel 7,20 Categoria Allievi B2 2009 di Neri Luca; Secondo posto nel 7,20 Categoria Allievi B2 2009 di Guano Giacomo; Secondo posto nel 7,20 nella Categoria Allievi B2 2009 con Campi Teseo; quinto posto nel 7,20 Categoria Allievi B2 2009 per Guano Diego. Da sottolineare il

Settimo posto nel Doppio Ragazzi Maschile di Menchelli/Grossi, che hanno ottenuto questo risultato su quaranta imbarcazioni in gara.



Domenica 9 Maggio da registrare sono il Primo posto nel Doppio Categoria Allievi B2 2009 di Neri Nicola/Giacomo Guano; il Primo posto nel Singolo Categoria Esordienti Maschile di Pucci Nicolò; il Secondo Posto con equipaggio misto nel Quattro Under 17 Maschile di Menchelli/Grossi/Loiacono/Barabino; il Quarto posto nel Singolo Under 17 Maschile di Mori Biagio; Il Quarto posto nel Quattro Under17 con equipaggio misto di Mammi; Quarto posto nel Doppio Categoria Allievi C 2008 di Burzi-Rowing con equipaggio misto; Quarto posto nel 7,20 Categoria Allievi B2 2009 con Neri Luca; Quarto posto nel Doppio Categoria Allievi B2 2009 di Diego Guano/Teseo Campi; i due Quinti posti nel Quattro Categoria Cadetti 2007 Maschile diRapallini Matteo/Giovanni Battista Grasso/Alessio Savarese/Manuel Quarinto e nel Quattro Under 17 Maschile di Menchelli/Grosso/Barabino/Loiacono, quest’ultimo in una gara che ha visto schierate 19 imbarcazioni.