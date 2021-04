Varano Melegari, podio per Manuel Mozzachiodi: "Posso migliorare"

Fuori provincia - Domenica 25 aprile ha preso ufficialmente il via anche l’edizione 2021 dei trofei MP Exhaust MES. Certo le norme anticovid hanno impedito la presenza di appassionati sugli spalti dell’autodromo di Varano de Melegari, ma non per questo è stato un fine settimana meno intenso, con ben 225 piloti al via distribuiti nelle varie categorie. Nella 1000 Open grande rimonta dell’esperto Walter Bartolini che precede un concreto Luca Malfatto, ma l’outsider della gara è lo spezzino Manuel Mozzachiodi, da poche gare in 1000 Open e già al primo podio di categoria. Esce di scena a causa di un errore uno dei favoriti, Cristian Brugnone. Bella prestazione di Mozzachiodi, veloce in sella al suo Bmw già nelle prove di inizio stagione ha dimostrato di essere competitivo durante tutto il week end di gara. “Sono molto soddisfatto del risultato, consapevole di dover migliorare ancora molto per arrivare al livello dei primi, ma sicuramente abbiamo una buona base dalla quale partire, con allenamento e impegno spero di ottenere buoni risultati durante l intero campionato. Colgo l'occasione per ringraziare Asd Team Rosso e Nero e AK Team Asd, inoltre tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito La Spezia”. Prossima appuntamento nel rinnovato Cremona Circuit il 29-30 Maggio, assoluta novità di questo 2021.