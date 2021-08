Uno spezzino per la rinascita del Livorno dall'Eccellenza

Fuori provincia - Si chiama US Livorno 1915 la squadra che prosegue la storia del club amaranto. Dopo la fine ingloriosa delle ultime settimane, la nuova realtà si sta organizzando per partecipare al campionato di Eccellenza toscana. Tra gli elementi che il direttore sportivo Raffaele Pinzani vuole inserire in organico ci sarebbe anche Jacopo Giuliani, spezzino 22enne prodotto del settore giovanile aquilotto che ha giocato a Pontedera nelle ultime due stagioni. Tra pochi giorni dovrebbe partire la stagione.