Una Roma in piena emergenza cerca i punti per la Conference League

Fuori provincia - A Trigoria, quartier generale della Roma, l'uItima settimana prima del rompete le righe è "riempita" dal caso Scamacca padre con le ben note cronache che hanno raccontato l'incredibile irruzione e il successivo arresto. Per quanto riguarda l'aspetto più prettamente calcistico quella del "Picco" sarà la classica partita di fine stagione e corso visto che sarà l'ultima di Paulo Fonseca alla guida dei lupi. Ma con un traguardo ancora da conquistare, gli spareggi della Conference League. Con una vittoria la Roma li otterà a scapito del Sassuolo, blindando il settimo posto. Una Roma che arriverà in riva al golfo con un mucchio di infortuni, costante di tutto il campionato. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto ieri anche Pellegrini, oltre a Ibanez che aveva lasciato in anticipo l'Olimpico durante il derby: difficilmente per lo Spezia ci saranno recuperi così rimarranno a casa Veretout, Spinazzola, Smalling, Ibafiez, Calafiori, Diawara, Carles Perez, Pau Lopez e anche Zaniolo. Fonseca per questa ultima gara si affiderà al carisma e alla leadership di Bryan Cristante, capitano per l'assenza di Pellegrini con Fuzato confermato a guardia della rete. In campo vedremo anche i vari Karsdorp, Mancini, Ktunbulla e Bruno Peres nel pacchetto arretrato, mentre Darboe avrà una maglia a centrocampo magari con Villar o Diawara. Mkhitaryan e Pedro, con Borja Mayoral pronto a riprendersi il posto da titolare dopo la panchina nel derby, le soluzioni d'attacco.