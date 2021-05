Un Napoli a trazione anteriore, anche Osimhen è diventato decisivo

Fuori provincia - Una stagione che è il negativo di quella di M'Bala Nzola. L'angolano dello Spezia è partito a mille per poi fermarsi a causa di un infortunio e trovare difficoltà a tornare quello di prima. Victor Osimhen, al contrario, ha incontrato grandi ostacoli all'inizio dell'anno e ora è l'attaccante più in forma del Napoli. Il nigeriano ha segnato 5 reti nelle ultime sette di campionato raggiungendo il resto della truppa degli attaccanti di Gennaro Gattuso.

I partenopei sono una squadra che, in fase realizzativa, è spiccatamente propizia per gli attaccanti. Dei 74 gol segnati, ben 56 sono bottino degli avanti. I primi sette marcatori sono Insigne, Lozano, Politano, Mertens, Petagna, Osimhen e infine Zielinski che agisce spesso da trequartista. Le speranze dello Spezia di cavare qualche punto dalla sfida di sabato passa dall'attenzione difensiva.