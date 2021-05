Ultras del Benevento alla squadra: "Ci interessa solo il risultato"

Fuori provincia - "Chi indossa la nostra maglia deve rispettarne i colori, la passione ed il tifo. Chi non ha intenzione di lottare faccia oggi un passo indietro. Non esistono scusanti, paradigmi o pressioni: ora si fa sul serio!". Così gli ultras del Benevento provano a caricare la squadra in vista della partita contro il Cagliari che vale mezza stagione per i sanniti. Da terzultimi, solo una vittoria permetterebbe alla squadra di Filippo Inzaghi di abbandonare la zona retrocessione in cui sono piombati da domenica. "La categoria va difesa fino all'ultima goccia di sudore, non saranno perdonate disattenzioni e cali di intensità. Interessa solo il risultato. Per il supporto che mai vi è mancato, fate vostro il risultato".