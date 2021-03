Uliveri: "Spezia-Cagliari? Ho visto un calcio di livello internazionale"

Fuori provincia - Il presidente dell'Associazione allenatori di calcio si è divertito a guardare Spezia-Cagliari. Si è divertito molto. Lo racconta oggi Renzo Ulivieri a Il Romanista analizzando la situazione del calcio italiano, che vede comunque vivo e in una fase di mutamento. "Se il fallimento del calcio italiano è il fallimento nelle coppe dell'Inter e della Juve, per me è l'ultimo dei problemi. Noi abbiamo l'Atalanta, la Roma e il Milan che hanno fatto benissimo. E c'è un altro cambiamento radicale che forse non si è colto: se la Juve perde in casa col Benevento non è un fallimento, anzi, è tanta roba. Che lo Spezia si salvi non è un fallimento. Spezia-Cagliari, per chi ha avuto modo di vederla, è stata una partita di livello internazionale. E parliamo di due squadre che devono salvarsi. Altro che fallimento".