Tutto facile per Sarri: "Il loro modo di difendere ci lasciava spazi"

Fuori provincia - "Hysaj, Pedro e Reina li ho allenati, ci possono accorciare i tempi per trasferire le mie idee a tutta la squadra. Oggi siamo stati bravi a muovere palla velocemente per limitare la loro aggressività, poi nella ripresa siamo stati facilitati dalla superiorità numerica". Così Maurizio Sarri commenta il 6-1 rifilato dalla sua Lazio allo Spezia di Thiago Motta. "Il loro modo di difendere, li portava a lasciare degli spazi, dovevamo quindi sfruttarli. Oggi nella gestione del doppio vantaggio, abbiamo fatto meglio rispetto ad Empoli. In campo avevamo tanti giocatori offensivi, per coesistere bisogna sacrificarsi, trovando equilibrio", l'appunto tattico.