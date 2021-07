Tra sei giorni il calendario della serie A

Fuori provincia - Tra sei giorni nascerà la prossima serie A. L'Assemblea della Lega ha confermata, per il giorno 14 luglio, la presentazione del calendario della Serie A TIM 2021-2022. La prima con la nuova formula che scioglie lo schema andata e ritorno speculari. Sarà infatti un sorteggio libero con il solo obbligo di non far incontrare le stesse due squadre prima che siano trascorsi otto turni. Per lo Spezia è importante cominciare in trasferta in modo da giocare al Manuzzi di Cesena il meno possibile.