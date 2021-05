Torna l'Europeo U21, Maggiore si gioca una maglia da titolare

Fuori provincia - “Quando si gioca con squadre così forti, il rischio è iniziare timidi, col freno a mano tirato, cercando di essere conservativi. Mi piacerebbe non vedere questo atteggiamento e credo che non lo vedrò". E due che di timidezze non ne conoscono ce li ha di sicuro Paolo Nicolato, il ct dell'Italia under 21 che questa sera affronta i quarti di finale dell'Europeo. Sono Giulio Maggiore e Tommaso Pobega, reduci dalla salvezza conquistata con lo Spezia al loro primo anno in serie A. Entrambi, peraltro, grandi protagonisti proprio nel finale di stagione.

Maggiore a dir la verità ha giocato ad alti livelli con costanza per tutto il 2021 e questa sera a Lubjana, contro il forte Portogallo, si gioca una maglia da titolare. “Questo gruppo non ha mai sbagliato una partita. La nostra gara simbolo è quella che abbiamo vinto in Islanda: loro non perdevano in casa da 4 anni, noi eravamo in piena emergenza Covid, con quattro esordienti e un risultato obbligato. I ragazzi giocarono con il cuore, con i nostri valori, oltre a tecnica e strategia”.