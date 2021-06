Torna Blu Sport e ci porta nel mondo degli sport acquatici

Fuori provincia - Riparte Blu Sport, format TV dedicato agli amanti del mare, della nautica e degli sport acquatici in generale. La trasmissione, giunta al suo 27esimo anno, riparte con 25 nuove puntate a cadenza settimanale da 30 minuti ciascuna fino a novembre. Pietra miliare televisiva del fenomeno della motonautica, è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore e giornalista televisivo che segue il mondo del mare e motonautica da 35 anni.

Lo spezzino ha corso negli anni d’oro dell’offshore classe 1, arrivando secondo a Montecarlo nel 1987 e terzo a Saint Tropez nel 1990, ha vinto un titolo europeo e due bronzi mondiali nell’endurance. La nuova stagione televisiva sarà incentrata in primis su tutte le gare della stagione della motonautica, il rapporto con la Fim (Federazione Italiana Motonautica) è costante e stabile da oltre 25 anni e la Fim è l’unica federazione sportiva non olimpica che fa vedere in tv e via web tutte le gare delle proprio discipline.

Produce il proprio Magazine televisivo Fim Powerboat, inserito all’interno di Blu Sport. La Fim organizza ogni anno in Italia il 50-60% delle gare a livello mondiale e il 60-70% dei titoli a livello mondiale sono vinti da piloti azzurri. Questo predominio azzurro costante da anni, fa sì che anche la nautica italiana vive un grande momento.



Ampio spazio all’interno del programma è dato alle regate veliche e gare di sci nautico, più importanti della stagione e ai campionati di beach soccer, beach volley e foot tennis. Per il debutto della prima puntata 2021 andrà in onda uno speciale televisivo sul ritorno della mitica Pavia-Venezia, il raid motonautico più lungo al mondo e il Salone Nautico di Venezia.



Nel dettaglio questi sono i canali dove si potranno vedere le nuove puntate di Blu Sport su:

+ SPORTITALIA Tv nazionale sportiva importante visibile sul canale 60 del digitale, dom.6/6 h 20,30.

+ TV SVIZZERA ITALIANA visibile in tutta Italia sul canale nazionale 75 TELECAMPIONE oltre che nel Canton Ticino sul dtt. il giovedì h.21

Inoltre la messa in onda avverrà anche su un network di 100 Tv locali di tutta Italia, Tv regionali molto importanti nella loro area di riferimento.



Grande novita’2021 è il nuovo canale sportoutdoor.tv visibile gratuitamente 24/24 h.su SAMSUNG TV PLUS, la nuova televisione che, grazie al web, si vede su oltre 3 milioni di televisori Samsung di ultima generazione, e la nuova CTV (connected Tv free) visibile gratuitamente sulle nuove Tv Samsung, grazie a internet.

A livello internazionale Blu Sport è in onda in tre paesi europei tra cui Romania, su TELESTAR 1, Croazia, su NOVATV, e nel Canton Ticino su Telecampione\Tv Svizzera Italiana oltre che sul web nel sito www.sportoutdoor.tv, smartttv e sui social FB, dailymotion e youtube.