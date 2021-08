Tommaso Pobega sarà rivale dello Spezia con la maglia del Torino

Fuori provincia - Che lasciasse il Milan prima della fine del mercato era cosa certa. Quel che non si sapeva era la destinazione viste le tante pretendenti. Alla fine Tommaso Pobega non vestirà nè la maglia dello Spezia, nè quella del Cagliari o dell'Eintracht Francoforte ma quella del Torino di Juric. Il centrocampista, classe 1999, sarà un rinforzo granata, chiaramente in prestito secco dal club rossonero che rimane proprietario del cartellino e che non ufficializzerà il trasferimento sino a quando non certificherà l'acquisto di un altro centrocampista.