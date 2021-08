Fuori provincia - Alla fine è il Torino ad aggiudicarsi Tommaso Pobega. Il centrocampista triestino, messosi in luce con la maglia dello Spezia la scorsa stagione, alla fine sceglie la maglia granata per il suo secondo anno di apprendistato in massima serie. Il Milan dunque lo manda a giocare per farlo crescere ancora, affidato a Ivan Juric.