Tokyo 2020, Musetti si consola nel doppio con Sonego

Fuori provincia - Quinta giornata di gare a Tokyo per la trentaduesima edizione delle Olimpiadi estive dell’era moderna. Seconda giornata per il tennis, con Lorenzo Musetti impegnato nel primo turno del tabellone di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, dopo la sconfitta di ieri, sabato 24 luglio, contro John Millman. L’inedita coppia azzurra aveva davanti a sé gli spagnoli Andujar e Carballés Baena.



Ed è proprio il torneo di doppio a regalare la prima vittoria a 5 cerchi di Musetti. Il carrarese e il torinese si sono sbarazzati in un’ora e trentasette minuti degli spagnoli, chiudendo in 2 set col punteggio di 7-5/6-4. Decisivo il break del nono gioco che ha portato gli azzurri a servire per il match. Adesso la coppia Musetti-Sonego, però, avrà di fronte a sé i vincitori di Wimbledon: i croati Pavic e Mektic. Una vera e propria montagna da scalare. Nel singolare erano impegnate le azzurre Camila Giorgi, vittoriosa, e la toscana Jasmine Paolini, uscita sconfitta dalla sfida con la ceca Kvitova.



Nicola Bongiorni