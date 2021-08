Fuori provincia - Una grande storia di calcio finita in sordina. In quel limbo estivo in cui è sfumata l'era Volpi, quella che ha cambiato le vicende moderne dello Spezia Calcio. Un velo di rispettosa attesa è sceso sul futuro di Claudio Terzi, capitano per sei anni degli aquilotti. "C'era stato un incontro con Pecini a luglio, abbiamo parlato di quello che avrei potuto fare in seno al club - spiega a CDS -. Nelle ultime due stagioni sono arrivati risultati importanti, io penso di essere stato protagonista e ad oggi mi sento. L'idea che avevo era di continuare a giocare e l'ho comunicata allo Spezia. Ho capito che il mio ciclo lì era finito con il cambio di proprietà".

A Villasimius in Sardegna, dove ha una casa, si è allenatore anche nelle settimane più roventi dell'estate. Dal 7 agosto si è poi trasferito a Bologna per lavorare alla Isokinetic e aspettare la chiamata giusta. "Ho rifiutato più di un'offerta dalla serie B. Infine è arrivata la proposta del Siena, una città che conosco come conosco il direttore Perinetti. Mi ha voluto fortemente da subito e così ho firmato un biennale".



Dopo sei anni ed i traguardi centrati, il bilancio spezzino non deve essere difficile. Cosa pensa se si guarda indietro?

"Sono davvero stracontento di quello che ho ottenuto con la maglia bianca. Quando arrivai mi posi l'obiettivo di arrivare in serie A con lo Spezia e ci sono riuscito. Rispetto alle altre squadre in cui sono stato, forse ci ho messo un po' di più. Ma il rapporto che si è creato va al di là del calcio. Basti pensare che il mio secondo figlio è nato alla Spezia, è uno spezzino. Lì tornerò sempre volentieri. Anzi, non ho ancora avuto l'opportunità di venire a salutare i miei vecchi compagni e gli amici. Lo farò presto"



Ci sono stati molti momenti in 218 partite e forse non tutti positivi. Quali sono i passaggi che reputa chiave nel suo percorso?

"Tra quelli più difficili metto l'annata 2017/18, l'unica in cui non abbiamo centrato i play off. Ci sono stati momenti di tensione con la tifoseria (apparvero scritte fuori dal Ferdeghini che lo chiamavano in causa, ndr), poi con loro ho avuto un colloquio che credo sia stato importante per gli anni successivi, ricchi di soddisfazioni".



E la partita più significativa?

"Mi ricorderò sempre il ritorno della semifinale play off contro il Chievo. Arrivavamo da una sconfitta pesante, trovammo quell'orda di persone fuori dall'albergo che ci scortò fino allo stadio. Un'energia che si riversò in campo. A livello di gioco e di risultato, quel 3-1 è stato il traino per vincere anche la partita successiva a Frosinone. E' stato il momento della consapevolezza".



Lascia la fascia di capitano a Giulio Maggiore, un calciatore ancora giovane che lei ha visto crescere sin dal debutto quando aveva 18 anni.

"Giulio è un ragazzo straordinario. La persona giusta per prendersi in carico il compito di fare il capitano. Ha valori importanti a livello umano, è maturato tantissimo in questi anni e non solo sul campo. E poi tiene tantissimo alla maglia e alla sua città. Mi ha ascoltato molto in questi anni e continuo a sentirlo. Mi ha chiesto più di un consiglio anche in queste settimane d'estate. Sarà un grande capitano".



Che idea si è fatto invece della vicenda Italiano?

"Chiaramente parlo da chi l'ha vissuta dall'esterno, perché non ero già più parte dello Spezia. Quello che penso è che la piazza, la città e la tifoseria debba comunque mantenere un ricordo intatto di questi due anni. Dopodiché capisco che i tempi di questo addio generino amarezza. Italiano è un allenatore che è riuscito a fare a Spezia quello che altri hanno solo provato a fare. E' stata una figura importante, almeno quanto il resto della squadra. Sicuramente si è meritato di poter allenare una grande squadra, con tutto che penso che lo Spezia sia una grande squadra. Gli vanno riconosciuti i suoi meriti, anche se c'è una figura che mi preme ricordare in particolare..."



Prego

"Volevo ringraziare Guido Angelozzi che nell'anno della promozione è stato fondamentale. Per me un dirigente straordinario, che ci ha dato tanto nel periodo del lockdown. Ha sempre creduto che il campionato potesse ricominciare e ci ha messo nelle condizioni di continuare ad allenarci. Un aspetto che andrà sempre ricordato" .



Un buon esordio per lo Spezia di Thiago Motta

"La società sta lavorando bene secondo me, si è messa subito all'opera per lo stadio e sta comprando giovani di proprietà. Penso abbiano progetti duraturi, con l'ottica di superare il blocco del mercato. Chi fa il confronto con lo scorso mercato deve contare che quest'anno lo Spezia non ha alcun interesse a fare prestiti. In pochi giorni erano arrivati tanti giocatori, ma non c'era il contesto attuale. In Cagliari-Spezia ho visto una squadra molto organizzata, pur senza amichevoli alle spalle e con un modulo diverso da quello delle tre stagioni precedenti. Ci sono le possibilità di fare un'annata come la scorsa".



Nel calcio i difensori che sanno giocare il pallone sono ricercatissimi. Anche per questo lei a 37 anni ha giocato con profitto ancora in serie A. C'è un suo erede nello Spezia?

"La continuità è ciò che conta. Ho visto Martin Erlic guidare il reparto in maniera esemplare a Cagliari. Secondo me può ambire a fare la serie A a livelli importanti, è già migliorato tantissimo e a livello fisico è eccezionale. E poi credo fortemente in Elio Capradossi, che in serie B era il migliore della nostra difesa. Ora va a giocare in una piazza importante, in una categoria non facile. Era giusto fargli fare più minutaggio e riprendere confidenza con i novanta minuti. Dopo questa annata tornerà protagonista con lo Spezia, ne sono convinto".



Lei che ha imparato a conoscere gli spezzini, cosa consiglierebbe ai Platek per entrare nel cuore della gente?

"Gabriele Volpi non ci ha mai fatto mancare nulla a livello economico, abbiamo sempre percepito una società solida alle spalle. Però è spesso mancata la presenza fisica, che è comunque una componente importante. La partecipazione emotiva è qualcosa che gli spezzini avvertono e anche la squadra devo dire. Una proprietà entusiasta è uno stimolo ulteriore. I Platek si sono visti in 6 mesi più di quante volte si è presentato Volpi in sei anni. Lo dico senza critica, perché mi rendo conto che un imprenditore ha tante cose da fare. La Spezia vive di passione e sarà importante fargliela sentire per la nuova proprietà".