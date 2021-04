Tella e Ramsey in tribuna e il Sonderjyske rinasce in Coppa

Fuori provincia - Per il secondo anno consecutivo, il Sonderjyske giocherà la finale di Coppa di Danimarca. I detentori del titolo hanno battuto ieri sera per 3-1 il Midtjylland, ribaltando l'1-0 subito nell'andata sotto gli occhi di Nishant Tella e Andrew Ramsey. I due manager americani sono ad Haderslev da qualche giorno dopo, arrivati dalla Spezia dopo la vittoria contro il Crotone di sabato scorso.

La vittoria riporta il sereno nella compagine scandinava, reduce da un periodo complicato in campionato. Nota interessante: pare che sulla scorta di quanti visto fare agli aquilotti di Vincenzo Italiano in queste settimane, i due abbiano annunciato ai dirigenti danesi il desiderio in futuro di impostare uno stile di gioco aggressivo, basato sul pressing e la difesa alta. Tella e Ramsey dovrebbero essere di ritorno in Italia nei prossimi giorni e sicuramente al Picco per Spezia-Inter.