Tanti testa-coda spalmati su tre giorni, Crotone penultima spiaggia

Fuori provincia - Milan, Inter, Juventus e Atalanta coinvolte nella lotta salvezza (altrui) in un'unica giornata. La trentesima è quella di tanti testa-coda e di un solo impegno sulla carta abbordabile per le otto che chiudono la classifica. Il Benevento lunedì sera ospita un Sassuolo alla ricerca di motivazioni conoscendo già il risultato delle altre. Quello del Cagliari, impegnato sul campo della capolista Inter. Quello del Torino, che sulla carta ha un turno abbastanza favorevole dovendo andare alla Dacia Arena di Udine. Quello del Parma che ospita il Milan. Le altre due big toccano alla Fiorentina contro l'Atalanta e al Genoa sul campo della Juventus. Spezia-Crotone l'unico vero scontro diretto: i pitagorici si giocano la permanenza in categoria tra il Picco e la successiva partita contro l'Udinese.