Tamberi e Jacobs d'oro, la gioia di Mei: "Grazie a chi ha lavorato quando sport era fermo"

Salto in alto e cento metri, colori azzurri in trionfo alle Olimpiadi.

Fuori provincia - Ancora emozioni olimpiche in azzurro, e che emozioni. Nell'arco di una ventina di minuti, nel primo pomeriggio di oggi – nove di sera in Giappone – Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto (pari merito con il qatariota Barshim) e Marcell Jacobs ha conquistato il medesimo metallo nei cento metri (9''80, record italiano), prima volta che un azzurro si impone in questa specialità. Due acuti assoluti che, tra i tanti, riempiono di orgoglio ed emozione lo spezzino Stefano Mei, presidente della Federazione italiana di atletica leggera. “Che dire, alla prima olimpiade che faccio da presidente, un'olimpiade strana, arrivano due ori, Marcell e Gimbo. Gimbo che aveva lasciato una cambiale da Rio 2016. Voglio dire grazie a questi ragazzi e a tutto quello che c'è dietro, a tutto il territorio che ha continuato a lavorare quando lo sport è rimasto fermo per un anno e mezzo”, ha commentato Mei a caldo ai microfoni Rai, affiancato dal presidente Coni Giovanni Malagò.