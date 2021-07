Talentuoso e fragile, l'ex Antonini Culina si ritira a soli 29 anni

Fuori provincia - Devis Mangia in quell'anno allenava l'oggi nazionale croato Orsic, il brasiliano Gabriel oggi al Benfica, Bellomo ed Ebagua nei loro periodi migliori. Però quando gli chiedevi chi impressionava di più in allenamento nominava lui, Antonini Culina. Fantasista e ala, talento raffinato e articolazioni fragili. A 29 anni il croato ha dato l'addio al calcio dopo anni tribolati. L'ultima volta che è riuscito a superare le venti presenze stagionali era nel 2016 con il Lugano di Zdenek Zeman.

Allo Spezia, in due anni, 22 presenze e una sola rete. Un gol strepitoso contro il Frosinone al Picco, con doppio dribbling e tiro da fuori. Rimarrà nel calcio, il Rijeka gli ha offerto un contratto da tecnico. "Devo ammettere che la decisione di chiudere con il calcio giocato è stata più facile di quella che mi sarei aspettata. Qui sono a casa".



L'unica rete di Culina con lo Spezia