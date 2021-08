TRIS IN EMERGENZA, LA FIDUCIA E' LA MIGLIOR MEDICINA

Fuori provincia - PORDENONE-SPEZIA 1-3

Marcatore: 39'pt Erlic, 48'pt Nikolaou; 6'st rig. Folorunsho; 37'st rig. Colley



PORDENONE (3-5-2)

Perisan; Barison, Camporese, Chrzanowski; Kupisz (16'st Zammarini), Biondi, Magnino, Misuraca (44'st Butic), Cambiaghi (31'st Mensah); Tsadjout, Pellegrini (1'st Folorunsho). A disp. Bindi, Fasolino, Stefani, Pasa, Falasco, Perri. All. Paci



SPEZIA (3-4-3)

Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Kovalenko (40'st Sala), Maggiore, Salva Ferrer; Verde (33'st Gyasi), Mraz, Colley. A disp. Zovko, Provedel, Vignali, Bastoni, Pietra. All. Thiago Motta



Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Della Croce di Ravenna e Saccenti di Modena

Iv uomo: Fontani di Siena

Var: Aureliano di Bologna - AVar: Bindoni di Venezia

Ammoniti: Pellegrini, Kupisz, Mraz, Misuraca

Recupero: 3'(pt), 6'(st)



PRE-PARTITA

Sette amichevoli annullate, una preparazione a dir poco a singhiozzo e una squadra ancora da costruire. E' uno Spezia in piena emergenza quello che esordisce ufficialmente questo pomeriggio al Teghil di Lignano Sabbiadoro nei 32esimi di Coppa Italia contro il Pordenone di Paci. Con Maggiore capitano, una maglia nuova di zecca da indossare per la prima volta, Provedel va in panchina e questo è già un primo segnale da analizzare: l'estremo difensore, che da giovanissimo fu attaccante proprio con la maglia neroverde, ha una trattativa con la Sampdoria dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo (Falcone potrebbe fare il percorso inverso dell'A12).



PRIMO TEMPO

Fiducia all'olandese Zoet che, salvo sorprese, sarà dunque il portiere titolare della stagione. Amian cursore di destra, Salva Ferrer adattato a sinistra sono le scelte iniziali di Thiago Motta mentre in cronaca il Pordenone porta subito il pressing alto sui difensori aquilotti, avanzando con un buon numero di giocatori. Senza Nzola, rimasto a Follo a lavorare insieme ai giocatori non ancora pronti, fiducia all'ex empolese Mraz, nell'attesa che Pecini vada a chiudere le operazioni che porteranno in maglia bianca un altro slovacco, Strelec, e Roberto Piccoli. Lo Spezia cerca di dosare le forze fin dal principio contro un avversario inevitabilmente più pronto e frizzante ma Maggiore e Kovalenko non rinunciano al palleggio sotto lo sguardo attento di Thiago Motta. Subito molto mobili sia Verde che Colley che provano ad ispirare le giocate negli ultimi quindici metri e su una spizzata di testa di Mraz manca soltanto il rimorchio che finalizzi. Al 13' proteste del Pordenone per una caduta in area di Pellegrini a tu per tu con Hristov: secondo Ghersini, ben appostato nella circostanza, non solo l'ex viola non commette fallo ma l'attaccante simula e si prende un giallo.



Lampo di Verde, lo Spezia ha più qualita ma il Pordenone più gamba.

La prima giocata degna di nota registrata un minuto dopo: tutto parte da una palla recuperata da Colley, spostata velocemente su Maggiore che vede ed imbecca Verde, tutto praticamente di prima. Con la maglia numero 10, la conclusione del piccolo attaccante è assolutamente interessante: una traiettoria terra-aria che si impenna il giusto e costringe Perisan a metterci entrambi i pugni. Gli aquilotti crescono e rimangono in zona d'attacco. Dopo una partenza tutta friulana, lo Spezia in effetti ha preso in mano il match con la qualità dei suoi centrocampisti. Guizzi d'inizio stagione, sia chiaro, bisogna pensare a gestirsi visto che i ricambi sono al lumicino e i 33° si faranno sentire. Va da sè che dopo un discreto incipit, i ventidue in campo si prendono una pausa: la parata sicura di Zoet su un cross teso proveniente da destra e ben calciato da Biondi evita ulteriori interventi dei centrali spezzini prima del cooling break, a dir poco necessario visto il gran caldo. Al 32' primo tiro nello specchio anche per il Pordenone con la giocata di Pellegrini che punta Nikolaou e scarica un sinistro che non impensierisce Zoet, che para a terra.



Perisan dice no a Verde, non a Erlic. Nikolaou raddoppia e si regala un bel ricordo per il 23esimo compleanno.

Ancor più pericoloso lo Spezia dalla parte opposta, appena una manciata di secondi dopo: la preziosa scucchiaiata di Nikolaou manda in porta Colley che sul tocco finale trova davanti a sè l'uscita coraggiosa di Perisan, bravo a fermare la traiettoria evitando di soccombere. Poi il tap-in finale di Verde finirà alto sopra la traversa. Miglioramenti anche quando c'è da velocizzare la manovra: il break di capitan Maggiore è d'oro, lo scarico a sinistra leggermente troppo profondo ma Verde prova comunque ad incrociare: pronto ancora Perisan, questa volta con i piedi, a dire di no. Ma lo Spezia piano piano è padrone del campo e già questo, vista la navigazione agitata di questi primi due mesi, è già una buona notizia per Thiago Motta e il suo staff. Al 38' si sblocca lo 0-0: da un calcio d'angolo molto ben tagliato in area dal solito Verde, Erlic esce dalla marcatura di Camporese, salta in semi-solitaria e insacca alla destra del portiere che stavolta non può fare nulla. La replica è di Cambiaghi ma la conclusione è altissima prima della conclusione centrale di Kovalenko (uno che quei colpi li ha da sempre, basta guardare le statistiche) e del raddoppio aquilotto che porta la firma del greco Nikolaou, maglia numero 43, salito sino al limite dell'area: la botta mancina del greco, che proprio oggi compie 23 anni, è letteralmente imparabile per il portiere di casa, fulminato da una conclusione al limite della perfezione.



SECONDO TEMPO

Cercato spesso e volentieri, quaranticinque minuti nel vivo del gioco per Viktor Kovalenko che ha sbagliato qualche passaggio e qualche misura ma che dà subito l'idea del grande carisma; più nascosto il francese Amian che dovrà prendere confidenza sia con le richieste di Thiago Motta sia con i meccanismi del calcio italiano, lui che ha esperienza sì, ma solo nei campionati transalpini. Folorunsho per Pellegrini è la scelta di Paci per cambiare l'inerzia finora sfavorevole ai suoi, mentre Amian si fa subito vedere con un passaggio orizzontale intelligente che porta Kovalenko al tiro di prima intenzione: altissimo ma la giocata piace. Dalla parte opposta rischia qualcosa lo Spezia: su un cross scaraventato al centro Hristov anticipa tutti e per questione di centimetri non beffa Zoet. Un minuto dopo proprio l'ex difensore della Pro Vercelli sbaglia il tempo della giocata, colpendo la gamba di Folorunsho che nel frattempo aveva anticipato la sua volontà, procurandosi il rigore con scaltrezza. Proprio il giovane centrocampista di proprietà del Napoli siglerà il gol che riapre il match, spiazzando il portiere aquilotto. Folorunsho segna e inventa, la scossa giusta per i padroni di casa: è lui a lanciare Cambiaghi per un diagonale di discreta potenza ma non sufficientemente angolato.



Folorunsho segna e dà la scossa ai suoi, Spezia sulle gambe. L'1-2 riapre tutto.

Momento favorevole a chi insegue, ma lo Spezia, mai vittorioso nei 4 precedenti in terra friulana a casa del Pordenone (3 successi dei ramarri ed un pari ai tempi della C), si rifa vivo sull'asse Verde-Mraz con botta a colpo sicuro dell'attaccante di Malacky che Perisan alza sopra la traversa compiendo un grandissimo intervento. L'azione era viziata da un fuorigioco millimetrico ma rimane apprezzabile la reazione degli aquilotti che da questo momento alzano il baricentro nel tentativo di calmierare le voglie di Misuraca e compagni. Zammarini per Cambiaghi è il cambio allo scoccare dell'ora che fa pensare ad una variazione tattica con Biondi più avanzato e squadre allo specchio poco prima che Kupisz si becchi un giallo per un placcaggio a centrocampo su Kovalenko. Galvanizzato dal gol e dalla prestazione, Folorunsho al 19' tenta un colpo da campione: pescato in area, controlla e da fermo fa partire un tiro a giro che ha la sola colpa di essere debolissimo. Ci pensa Maggiore a fargli assaggiare i tacchetti, anche Mraz torna per dare una mano e proprio per un fallo all'italo-nigeriano viene ammonito: fisiologico che la fatica si faccia sentire ad una squadra con pochissimi cambi e nessuna amichevole sulle gambe.



Maggiore si guadagna il penalty che può chiudere i giochi. E Colley non se lo fa dire due volte.

Mezz'ora di gioco, Paci ha fatto i suoi cambi e ora vuole solo pareggiare. Incita i suoi giocatori, li invita ad alzare il baricentro mentre lo Spezia prova a stringere i denti per portare a casa vittoria e qualificazione e sulla sinistra Daniele Verde dimostra di averne ancora (ma sarà comunque sostituito al 33' con Gyasi), arrivando sino in fondo per un cross a mezz'altezza su cui Mraz interviene, disturbato, con un colpo di tacco, murato dalla difesa di casa. Al 36' l'episodio che mette la parola fine al match: Misuraca tocca Maggiore sul piede d'appoggio in piena area di rigore, Ghersini non vede scorrettezze in diretta ma, chiamato al Var da Aureliano, certifica che il contatto c'è tutto: sul dischetto del rigore si presenta Colley che la mette angolata bucando Perisan, pur sulla traiettoria. Per il talento gambiano, che ha già mostrato accelerazioni impressionanti, è il primo gol ufficiale con la maglia bianca. L'ultima giocata velleitaria del Pordenone è di Tsadjout che, da lontano, invita Zoet ad una parata a terra non trascendentale mentre Gyasi incoccerà la traversa su una bellissima conclusione di prima intenzione a pochi secondi dallo scadere dopo uno scambio propizio Mraz-Colley.