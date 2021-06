Superbike, soddisfazioni portoghesi per Kevin Manfredi

Fuori provincia - Lo scorso fine settimana sul circuito portoghese dell'Estoril si è corso il Round 2 del World Superbike e Supersport Championship 2021. A difendere in pista il titolo europeo, in sella alla Yamaha R6 del Team Altogo, c’era Kevin Manfredi che ha portato a casa la prima posizione europea in tutte le prove e la seconda vittoria stagionale. Lo spezzino è stato anche l’unico pilota della classe europea a lottare per la top 10 Mondiale. Sabato in Gara 1 Manfredi, con l’obbiettivo di conquistare la Top10, è scattato bene e ha mantenuto la posizione al primo passaggio, fino a raggiungere la top 10 Mondiale e creare un distacco sugli inseguitori dell’Europeo di oltre 10 secondi. Dopo essersi disputato la gara con il campione del mondo 2019 Krummenacher, a soli 5 giri dal termine, alla curva 12, il semi-manubrio sinistro si è rotto provocando così una brutta caduta per Kevin che fortunatamente si è risolta senza nessuna conseguenza fisica.

Il problema tecnico e la conseguente caduta hanno però fatto perdere al centauro spezzino la possibilità di conquistare punti utili per il campionato e soprattutto la seconda vittoria su 3 gare. Dopo la caduta il team ha lavorato per sistemare i danni ripotati alla Yamaha R6, consentendo a Kevin il rientro nel warmup della domenica mattina. Una sessione di warmup positiva con un ulteriore miglioramento del tempo sul giro.

In Gara 2 Manfredi si è nuovamente stabilizzato al comando del Campionato europeo e vicino alla top 10 mondiale, sempre in lotta con Krummenacher, Bergman e Tuuli. Nelle prime fasi di gara lo Spezzino ha martellato un passo di circa 1 secondo più veloce di Gara 1, mettendosi al sicuro la vittoria europea, ma proprio sul finale gli è mancato quel qualcosa che non gli ha permesso di raggiungere la top 10 Mondiale, riuscendo però a vincere con netto distacco la seconda prova del Campionato Europeo Supersport 600.



“Il primo pensiero va a Jason Dupasquier e alla sua famiglia a cui mando un abbraccio di conforto. Non è stato un weekend del tutto limpido dopo la notizia della sua morte che ha destabilizzato tutto il paddock ma purtroppo questo è il nostro lavoro, è ciò che amiamo fare e tutti purtroppo conosciamo i pericoli che affrontiamo ogni volta che entriamo in pista. Per quanto riguarda il mio weekend di gara penso che siamo cresciuti molto rispetto al precedente di Aragon. Peccato per Gara 1, la rottura del semi-manubrio proprio non ci voleva, senza quell’inconveniente potevamo portare a casa 3 vittorie su 4 gare nel Campionato Europeo e soprattutto un maggiore distacco di punteggio sugli inseguitori. Ormai è andata così e indietro non si può tornare ma bisogna guardare avanti al prossimo appuntamento con la consapevolezza che siamo stati veloci ma possiamo esserlo ancora di più. Sul circuito di Estoril abbiamo comunque migliorato molto il nostro setup complessivo, il metodo di lavoro e la concretezza, ancora ci manca maneggevolezza e un po’ di velocità ma lavoreremo per migliorare step dopo step già dal GP di casa in programma il prossimo 11-13 Giugno sul Misano World Circuit. Portiamo comunque a casa un’altra importante vittoria Europea che consolida il nostro valore, ma non mi voglio accontentare, voglio incrementare i miei risultati nel Mondiale già dalla prossima gara. Il Campionato è di altissimo livello, vedere piloti Campioni del Mondo essere lì con me a giocarsi la top 10 significa che siamo tutti molto veloci, questo deve quindi essere solo un’ulteriore stimolo per noi e dobbiamo saperlo sfruttare. Sono felice di aver vinto ancora e non vedo l’ora di essere a Misano per correre il GP d’Italia”. Il pilota spezzino, che ringrazia tutti gli sponsor e i partner tecnici, avrà solamente una settimana di tempo per prepararsi al meglio in vista del Gran premio d’Italia.