Sui rigori ecco perchè ha ragione lo Spezia

Fuori provincia - Prima Gyasi, sgambettato, cade in area cagliaritana in circostanze da rivedere (il tocco c’è e lo conferma l’attaccante nel post), poi sul proseguo dell'azione Pavoletti tenta di anticipare Zoet che lo tocca contemporaneamente al pallone: sembra arrivare prima l’estremo difensore olandese ma l’arbitro Fourneau non la pensa così. Quel rigore, quello dello Spezia, andava fischiato, basta vederlo in moviola e non può trattarsi di "valutazione lasciata all’arbitro", visto che è un penalty ed è un chiaro ed evidente errore. E così da un possibile tiro dagli undici a metri a favore, dalla parte opposta l'arbitro indica il dischetto e la tecnologia conferma. Dalla cronaca della partita all'analisi degli highlights, la sensazione, anzi qualcosa di più di una sensazione, è che ha ragione lo Spezia a lamentarsi.