Successo BB Competition a Salsomaggiore, in attesa del Rally Golfo dei poeti

Fuori provincia - È una vittoria di classe carica di prospettive, quella conquistata dalla scuderia spezzina BB Competition sulle prove speciali del Rally di Salsomaggiore Terme, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona “andato in scena” lo scorso fine settimana. La conquista del primo gradino del podio di classe A6 ha garantito a Nicola Angilletta e Michael Adam Berni il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, in anticipo: conquistare l’accesso alla finale di Aci Sport Rally Cup, in programma a fine ottobre al Rally Città di Modena. Al volante della Peugeot 106 curata dal team SMD Racing, il portacolori del sodalizio spezzino ha concretizzato la propria condotta reagendo ad una scelta di gomme limitante nella fase di avvio gara e vedendo incrementato il livello di feeling con la vettura, utilizzata per la terza volta in stagione. Un risultato, quello condiviso dall’equipaggio con la scuderia, che conferma la bontà di una programmazione costruita su solide basi quali l’affiatamento dell’equipaggio, l’affidabilità del team e la gestione sportivo manageriale - anche in ambito logistico - offerta da BB Competition, struttura che si sta ponendo in evidenza in ambito nazionale.



Aspettative tradite da un epilogo decisamente sfortunato, quello che ha archiviato l’appuntamento di Rok Cup Italia che ha visto impegnato Francesco Perfetti sul tracciato del Franciacorta Karting Track. Il quindicenne pilota di Castelnuovo Magra, al volante del “125 monomarcia” curato tecnicamente da A.P.E. Racing, si è visto costretto ad improntare una condotta di gara offensiva partendo da un settimo tempo in qualifica, risultato condizionato da problemi di natura meccanica, accusati fin dai giri del Warm Up. Risalito al quinto posto, Francesco Perfetti si è messo in evidenza cercando di mantenere la posizione dopo un acceso confronto con i competitor ma cedendo ad un’uscita di strada che lo ha relegato in ventiduesima piazza. Una variabile che lo ha visto partire nella gara conclusiva in condizioni limitanti, su bagnato, ma alla quale ha reagito rimontando fino alla quindicesima posizione. Il contatto con un diretto avversario, ha poi visto costretto al ritiro il giovane driver.



Per BB Competition la stagione sportiva adesso assumerà linee ancora più marcate, espresse sulle strade dell’appuntamento più atteso, il Rally Golfo dei Poeti. La gara, in programma nei giorni 27 e 28 agosto, vedrà il sodalizio spezzino in prima linea dal punto di vista organizzativo, in concerto con la scuderia Lanterna Rally.