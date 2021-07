Subito doppia trasferta per finire il Picco, finale di campionato difficilissimo

Fuori provincia - E' il campionato che segue il trionfo europeo dell'Italia. E lo Spezia c'è. Poche stagioni come la prossima di serie A attira l'interesse di tutti gli amanti del calcio a livello globale. Anche in virtù del nuovo format del calendario, asimmetrico tra andare e ritorno. Sarà anche quello del ritorno dei tifosi? "Il 22 di agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il green pass per gli spettatori, anche per fare da volano all'aumento delle vaccinazioni. Possiamo dare un grande contributo in questo senso. La richiesta di avere il 100% dei posti occupabili negli stadi per noi è centrale", dice il presidente della Lega di serie A Paolo Dal Pino durante la diretta DAZN.

E lo Spezia punta ad accogliere direttamente al Picco, fresco di lavoratori alla Curva Piscina, senza dover passare dal Manuzzi di Cesena. "Speriamo di riuscire nell'opera di giocare sin dalla prima giornata in casa. E credo che ci riusciremo. Abbiamo da difendere l'etichetta di bella sorpresa del campionato che ci siamo meritati la scorsa stagione", dice il responsabile organizzativo Pierfrancesco Visci presente a nome del club.



Il calendario.



ANDATA

Sarà Cagliari-Spezia alla 1^ giornata. Esordio in campionato in quella che è di fatto la trasferta più lunga della stagione. E poi ancora fuori casa - a Roma contro la Lazio - come da richiesta del club, che prende tempo per poter completare i lavori al Picco e quindi accogliere l'Udinese alla 3^ giornata diretta in Via Fieschi.

Dopo il Venezia al Penzo, doppio ciclo di ferro casalingo contro Juventus e Milan tra 5^ e 6^ giornata. Le genovesi sono attaccate: alla 9^ la Sampdoria in trasferta e alla 10^ il Genoa al Picco. La settimana dopo si va a Firenze per sfidare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Chiusura di girone d'andata a Napoli, dopo aver accolto l'Empoli.



RITORNO

La prima di ritorno si giocherà invece al Picco: Spezia-Hellas. Segue un trio interessantissimo: Genoa e Milan in trasferta e poi Sampdoria di nuovo in casa. Ancora una volta, aquilotti attesi da due partite fuori casa nei primi tre turni. Alla 25^ l'arrivo della Fiorentina, poi Bologna fuori, Roma in casa, Juventus fuori.

Ci sono due neopromosse tra 31^ e 32^: Venezia al Picco ed Empoli al Castellani. Le ultime quattro partite casalinghe sono da fiato sospeso: Inter alla 33^, Lazio alla 35^, Atalanta alla 36^ e Napoli alla 38^.