Subito Strootman per lo Spezia: "Semplici ha le idee chiare"

Fuori provincia - "Da subito il feeling con i compagni è stato ottimo”. Giorno di presentazioni in casa Cagliari. La prima avversaria di campionato dello Spezia ha oggi concesso il microfono a Kevin Strootman, nuovo centrocampista di Semplici. "Già giocando contro il Cagliari la stagione passata avevo visto la grande qualità a disposizione della squadra - ha detto l'olandese -. “La scorsa stagione il mister in poco tempo ha ottenuto risultati incredibili, quest’anno ha avuto a disposizione il ritiro per plasmare la squadra. La sua idea di calcio è chiara e noi dobbiamo essere bravi a fare ciò che ci chiede. È uno che dice poche cose, ma giuste. Abbiamo ancora qualche settimana di lavoro per arrivare pronti ai primi impegni ufficiali”. Accanto a lui l'altro nuovo acquisto Dalbert.