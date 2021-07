Fuori provincia - Entrambi puntano a trovare una soluzione vicina alla Spezia, dove hanno messo radici da tempo. Ma due club importanti del Sud li chiamano e potrebbero convincerli a rimettersi in gioco a centinaia di chilometri da qui. Per Matteo Ricci ci sarebbe un discorso aperto con la Salernitana di Castori, club per il quale giocò nella stagione di serie B 17/18. A Gennaro Acampora è stato invece manifestato l'interesse del Crotone, che punta a tornare presto in serie A.