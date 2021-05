Stasera il Torino prova a raggiungere lo Spezia a 34 punti

Fuori provincia - Doveva essere giornata favorevole al Torino e per adesso il pronostico è rispettato. Il Benevento cade contro il Milan, Spezia e Cagliari ottengono due pari importanti in trasferta rispettivamente a Verona e Napoli. Ma i granata hanno l'impegno più facile questa sera contro il Parma, che in caso di sconfitta sarebbe la seconda retrocessa in serie B dopo il Crotone. In caso di successo, la squadra di Davide Nicola salirebbe a 34 punti insieme allo Spezia, tre di vantaggio sul Benevento terzultimo.