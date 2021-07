Sospetto caso Covid anche nell'Empoli, allenamenti sospesi

Fuori provincia - L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo squadra dell'Empoli ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19. Lo ha reso noto la stessa società toscana con una nota: "La società azzurra ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato che è stato isolato e posto in quarantena secondo le attuali direttive federali e ministeriali e con l’intero gruppo squadra che è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi molecolari". La seduta di allenamento programmata per questa mattina non si è svolta e l’allenamento del pomeriggio si svolgerà al Centro Sportivo di Monteboro in forma individuale nel rispetto nella normativa vigente.