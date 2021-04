Soldini pronto a divorare la Manica e il Golfo di Biscaglia

Fuori provincia - Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70 sono pronti per una nuova sfida: il record Plymouth–La Rochelle. Una possibile partenza è prevista per giovedì 15 aprile, intorno alle 13 GMT. Il Team è a Cherbourg da qualche giorno, da dove sta studiando accuratamente l’evolversi delle condizioni meteo per individuare delle finestre ideali per tentare di battere tre record nella Manica: oltre al Plymouth-La Rochelle, il Cowes-Dinard (Record della Manica) e il Fastnet Original Course (da Cowes a Plymouth, passando per il faro di Fastnet, a sud dell’Irlanda).

"In questo periodo le regate sono ancora inattive - spiega Soldini -, quindi pensiamo che questi record siano un’ottima occasione per spingere al massimo Maserati Multi 70 e rimanere in allenamento. I record nella Manica sono molto complessi, ci sono alcuni punti in cui le correnti di marea raggiungono anche 8 nodi di velocità, per cui è fondamentale trovare le condizioni che permettano di avere vento sostenuto in fase con le maree, in modo da non navigare contro corrente. Questi sono record storici, al momento in mano a Phaedo3 e PowerPlay, ma sono alla nostra portata e puntiamo a strappargliene almeno uno".