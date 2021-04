Simy non si ferma più: "Battiamo lo Spezia per credere nella salvezza"

Fuori provincia - Otto gol nelle ultime cinque partite: Simy fa sul serio. Il centravanti nigeriano del Crotone è l'uomo copertina dei calabresi, fatto di pochi punti ma anche di ottime prestazioni. L'attacco, condiviso con Messias, prova a trascinare gli uomini di Serse Cosmi ad una salvezza che ad oggi appare quantomeno complicata. "Non mi piace parlare a livello personale, ma sono orgoglioso delle 150 presenze con questa maglia. Dei gol non parlo, mi interessa solo dove arriva la squadra".

Con 15 punti all'attivo, nelle ultime nove servirebbe sei o sette vittorie per poter sperare nella salvezza. "La prossima partita è la prima di nove finali. Siamo ancora in corsa per la matematica ed è uno scontro diretto contro lo Spezia. Dobbiamo mettere la giusta attenzione e cercare una vittoria che ci può dare una spinta importante per il finale. La rimonta del 2017? Noi ci crediamo sempre. Nel calcio c'è sempre l'opportunità di fare qualcosa di straordinario. Ora pedaliamo".