Setti ha scelto Di Francesco

Fuori provincia - "Hellas Verona FC è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Eusebio Di Francesco". Un'altra casella si riempie. Dopo l'addio di Ivan Juric, capace in due stagioni di portare i veneti a ridosso delle migliori, il presidente Maurizio Setti sceglie il 51enne allenatore pescarese come nuova guida tecnica.

Alle spalle 254 panchine in Serie A e partecipazioni all’Europa League e alla Champions League , ha firmato con l'Hellas Verona un contratto biennale. Negli scorsi giorni era arrivata la rescissione con il Cagliari, da cui era stato esonerato in inverno.