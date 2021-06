Serie A in 10 slot: nì. Lo Spezia (e non solo lui) vuole vederci chiaro

Fuori provincia - Di spalmare ogni giornata di serie A in dieci orari diversi, tra sabato e lunedì, se ne riparla la prossima settimana. I club decidono di prendersi qualche giorno in più per pesare, anche dal punto di vista economico, il cambiamento richiesto da DAZN. Nessuna chiusura, ma l'osservazione che la proposta esce dal perimetro del bando vinto dal gigante dello streaming e ha un valore commerciale a favore della Lega, di cui non si è ancora discusso.

Su questo punto si sono spesi soprattutto un manipolo di società medio-piccole, tra cui lo Spezia, rispetto alle grande. Le quali, soprattutto nella possibilità di giocare una partita in più al sabato, vedono un'occasione in più per anticipare in caso di coppe europee. Tutte condividono in ogni caso l'impostazione e si aggiornano ad una nuova assemblea.