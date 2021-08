Semplici: "Lo Spezia? Me lo aspettavo perché conosco il valore dei giocatori e dell'allenatore"

Fuori provincia - "Un po' come succedeva lo scorso anno, siamo partiti un po' contratti. E poi una volta ricevuto lo schiaffo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare prima. A questa squadra manca forse un po' di autostima, ma ha i mezzi per fare certi tipi di gara, come anche oggi ha fatto poi nei 70'". Mastica amaro Leonardo Semplici che analizza la gara ai microfoni di Dazn: "Oggi abbiamo creato tanto ma dobbiamo migliorare. Siamo passati a quattro negli ultimi dieci minuti perchè avevamo dei giocatori stanchi, sicuramente con gli innesti di Zappa e Pereiro abbiamo avuto un aiuto. Ma sono contento per la prestazione, per le occasioni creati potevamo vincere la partita ma è chiaro che quando vai sotto 2-0 non è poi facile. Ho detto ai ragazzi che la strada è giusta ma dobbiamo toglierci quella paura iniziale, dobbiamo avere più spregiudicatezza sempre rispettando l'avversario ma con la giusta convinzione. Lo Spezia? Me lo aspettavo perché conosco il valore dei giocatori e dell'allenatore, sapevo che avrebbero giocato a viso aperto. Abbiamo concesso un tiro da fuori, non abbiamo mai rischiato, ci sono le statistiche. Ma se vai sotto di due gol può diventare difficile poi rimontare".