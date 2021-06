Scelto il tecnico del SonderjyskE, è il tedesco Michael Boris

Fuori provincia - Il SonderjyskE pesca in Ungheria il proprio allenatore. Si tratta di Michael Boris, 46enne ex tecnico dell'MTK Budapest con cui ha vinto il campionato di serie B magiaro nel 2020. Con Joe Manns uomo mercato, al club danese manca adesso solo un ceo per completare l'organigramma. Come indiretta risposta alle polemiche per i troppi cambi, i Platek decidono di confermare lo staff storico. Boris lavorerà con Soren Frederiksen, Mohammed Hamad e Simon Poulsen. Lunedì è previsto il raduno.