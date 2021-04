Scatto scudetto dell'Inter, la Juventus batte il Napoli

Fuori provincia - Due gare dall'andamento simile per Inter e Juventus, che si riallineano nel numero di incontri disputati a tutte le altre squadre (ad eccezione di Lazio e Torino) vincendo entrambe in casa 2-1. I nerazzurri hanno fatto bottino pieno in tutte le dieci partite giocate nel girone di ritorno e si portano a +11 dalla seconda, il Milan, un distacco sempre più consistente quando restano in palio 27 punti. A San Siro la squadra di Conte si porta sul 2 - 0 con un gol a testa dei suoi attaccanti (Lukaku al 10' di testa e Lautaro Martinez a tu per tu col portiere al 67'), il Sassuolo accorcia le distanze all'85' con Traore.

I bianconeri superano il Napoli nello scontro diretto e si portano a un solo punto di distanza dalla squadra di Pioli. Anche a Torino padroni di casa sul doppio vantaggio (Ronaldo al 13' di prima su assist di Chiesa, il ritrovato Dybala con un sinistro a giro al 73') e ospiti che accorciano allo scadere (Insigne su rigore al 90').